Хмельницкая епархия раскрыла детали задержания и мобилизации протоиерея Василия Лисового

22 июля 2026 года в Хмельницком сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали клирика Хмельницкой епархии канонической Церкви Московского Патриархата в Украине протоиерея Василия Лисового.
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