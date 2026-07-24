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Хмельницкая епархия раскрыла детали задержания и мобилизации протоиерея Василия Лисового

22 июля 2026 года в Хмельницком сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали клирика Хмельницкой епархии канонической Церкви Московского Патриархата в Украине протоиерея Василия Лисового.

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