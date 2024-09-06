Подлодки Игоря Спасского

Памяти создателя подводного щита России Владимир Малышев В возрасте 98 лет ушел из жизни Герой России, легендарный генеральный конструктор около двухсот советских и российских подводных лодок, экс-глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский (1926- 2024), Почетный гражданин города на Неве.
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