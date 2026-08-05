«Угрожая убийством, насиловал несколько месяцев»: помощника прокурора из Волгоградской области арестовали за растление детей

фото: freepik.com/автор — @freepik В Волгоградской области задержали 24-летнего помощника прокурора Жирновского района, обвиняемого в угрозе убийством, изнасиловании, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также в развратных действиях.
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