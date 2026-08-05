«Угрожая убийством, насиловал несколько месяцев»: помощника прокурора из Волгоградской области арестовали за растление детей

ALEKSANDR ROGOV

Александр Денисов Педофила набутылить... А всю прокурорскую мерзлоту разогнать... кто его принимал на работу, кто курировал и тд и тп....

Совершенно верно! Возникает закономерный вопрос к законотворцам, а почему до сих пор нет такой меры наказания к насильникам и педофилам как химическая кастрация, за себя боятся?