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Медвежий угол

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«Угрожая убийством, насиловал несколько месяцев»: помощника прокурора из Волгоградской области арестовали за растление детей

«Угрожая убийством, насиловал несколько месяцев»: помощника прокурора из Волгоградской области арестовали за растление детей

фото: freepik.com/автор — @freepik В Волгоградской области задержали 24-летнего помощника прокурора Жирновского района, обвиняемого в угрозе убийством, изнасиловании, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также в развратных действиях.

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Комментарии
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Анатолий Александрович Фаткуллин
Российская судебная система в неоплатном долгу перед правосудием!
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1 м.
ALEKSANDR ROGOV
Александр Денисов
Педофила набутылить... А всю прокурорскую мерзлоту разогнать... кто его принимал на работу, кто курировал и тд и тп....
Совершенно верно! Возникает закономерный вопрос к законотворцам, а почему до сих пор нет такой меры наказания к насильникам и педофилам как химическая кастрация, за себя боятся?
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1 м.
Владимир Елкин
Насильников кастрировать надо, а потом сажать!
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1 м.