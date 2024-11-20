«Без помощи США Украина проиграет»: Зеленский призвал Трампа «надавить» на Россию Украина не выстоит против России без западной помощи, даже несмотря на имеющиеся у нее ресурсы.
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«Без помощи США Украина проиграет»: Зеленский призвал Трампа «надавить» на Россию Украина не выстоит против России без западной помощи, даже несмотря на имеющиеся у нее ресурсы.
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