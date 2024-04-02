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Bloomberg: Страны Карибского бассейна поднимут цену своих «золотых паспортов»

Bloomberg: Страны Карибского бассейна поднимут цену своих «золотых паспортов»

Четыре карибских государства – Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Антигуа и Барбуда – приняли решение повысить минимальную стоимость своих «золотых паспортов» до 200 тысяч долларов с 30 июня текущего года.

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