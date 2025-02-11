Алкоголь могут запретить продавать в дни массовых мероприятий

Законопроект о запрете продажи алкоголя в дни проведения массовых мероприятий рассмотрели депутаты на заседании комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Забайкалья.
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