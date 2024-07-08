ФСБ заявила о пресечении попытки спецслужб Украины угнать бомбардировщик Ту-22М3

ФСБ заявила, что пресекла попытку спецслужб Украины угнать российский бомбардировщик Ту-22М3. По данным службы, украинская разведка намеревалась завербовать российского летчика «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии».
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