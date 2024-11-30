Sky News: Путин будет счастлив после слов Зеленского о территориях Украины

Президент России Владимир Путин "будет счастлив" после интервью украинского лидера Владимира Зеленского телеканалу Sky News, поскольку в нем Зеленский фактически признал возможность утраты Украиной территорией.
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