Женевьева и Кирьян: в ЗАГСе назвали редкие имена детей в Омской области. Среди самых популярных по-прежнему лидируют София и Михаил.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Женевьева и Кирьян: в ЗАГСе назвали редкие имена детей в Омской области. Среди самых популярных по-прежнему лидируют София и Михаил.