Более 111 тысяч пенсионеров Приангарья получают региональную соцдоплату к пенсии

В Иркутской области в 2024 году продолжится выплата региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, которые имеют материальное обеспечение ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, сообщает областное правительство.
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