Экс-глава правительства Северной Осетии получил восемь лет колонии за растрату

Суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева и экс-министра туризма республики Алана Диамбекова, виновных в растрате 180 миллионов рублей бюджетных средств.
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