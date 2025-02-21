Лавров назвал “новый баланс сил” темой переговоров в Эр-Рияде AlexCoderЛавров назвал “новый баланс сил” темой переговоров в Эр-Рияде AlexCoder Стороны обсуждали не только украинский вопрос Сергей Лавров выступил с речью во время встречи министров иностранных дел на саммите G20 и раскрыл ранее неизвестные подробности переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.