Cрок регистрации в ЕАЭС ветеринарных препаратов будет сокращен

Совет Федерации одобрил внесение изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Данные поправки нацелены на установление единых правил регулирования обращения лекарственных средств на территории ЕАЭС.
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