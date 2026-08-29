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Как Дмитрий Назаров превратился из "шефа" в потерявшего связь с Россией

Как Дмитрий Назаров превратился из "шефа" в потерявшего связь с Россией

Когда-то его узнавали с первых секунд. Хриплый голос, уверенная походка, жёсткий взгляд — образ Виктора Баринова из сериала «Кухня» сделал Дмитрия Назарова настоящим народным артистом.

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