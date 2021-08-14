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Воронежские СМИ: Следствие не там ищет — муж рассказал о погибшей женщине

Воронежские СМИ: Следствие не там ищет — муж рассказал о погибшей женщине

Хотя источник сообщил, что расследование взрыва автобуса фактически завершено, воронежские СМИ и местные жители требуют более тщательного расследования, считая, что виновата не женщина с газовым баллоном под сиденьем, а транспортная компания АТП-1.

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Виталий
Интересно, а для чего писать, если нет конкретной информации? Тренировка изложения мыслей? Какой бред только не излагался. А нелегальное переоборудование автотранспорта - это не халатность, а преступные действия. И сколько такого творится в стране. Пока ЧП не произойдет - ни кто и не чешется. А сколько у нас проверяльщиков зарплату получают? Поэтому у нас и цены растут, что производителей намного меньше, чем нахлебников. Женщину конечно жалко.
Валера Юшков
Подмес пропан - бутановой смеси в цилиндры, приносит ощутимую выгоду в солярке.
Сергей
А..,что может сказать власть страны, где всяких силовиков больше в разы!!, чем полицаев на оккупированной территории СССР .во время войны.. Сколько одних "генеральш" у Шойгу...Целый гарем..
Николай Свинцицкий

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