Воронежские СМИ: Следствие не там ищет — муж рассказал о погибшей женщине

Хотя источник сообщил, что расследование взрыва автобуса фактически завершено, воронежские СМИ и местные жители требуют более тщательного расследования, считая, что виновата не женщина с газовым баллоном под сиденьем, а транспортная компания АТП-1.
Хотя источник сообщил, что расследование взрыва автобуса фактически завершено, воронежские СМИ и местные жители требуют более тщательного расследования, считая, что виновата не женщина с газовым баллоном под сиденьем, а транспортная компания АТП-1.
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