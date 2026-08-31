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Бывший глава Антитеррора в США: Трамп ничего не сделал, чтобы усадить Украину за стол переговоров

Дональду Трампу даже на второй срок своего президентства не удалось взять под контроль спецслужбы и американский ВПК, наживающийся на поставках оружия на Украину.

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