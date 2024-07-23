Нехватка рабочих рук: кто виноват и что делать?

Дефицит кадров – это объективная реальность для всех регионов России, особенно в производстве. Чем вызвана нехватка рабочих рук? Этот вопрос эксперты отрасли обсудили на прошедшей недавно выставке ИННОПРОМ-2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии