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Царьград

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Россиянки тратят до 30 тысяч рублей на обновление после разрыва

Россиянки тратят до 30 тысяч рублей на обновление после разрыва

Опрос, проведённый сервисом знакомств «Мамба», показал, что обновление внешности и гардероба после разрыва отношений обходится большинству россиянок в сумму от 10 до 30 тысяч рублей.

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