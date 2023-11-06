Специалисты назвали самую «глупую» группу крови

Ученые приступили к исследованию возможной связи между разными группами крови и уровнем интеллекта. В его ходе было выявлено, что владельцы второй отрицательной группы, могут обладать наиболее низким интеллектом.
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