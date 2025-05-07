"Кубок Алтая". Как в Барнауле завершился крупнейший шахматный турнир в истории края

Турнир собрал 574 участника из 22 регионов Турнир по шахматам "Кубок Алтая" / Фото: предоставлено организаторами Традиционный турнир по шахматам "Кубок Алтая", который одновременно является этапами детского Кубка России и всероссийского фестиваля "Интеллектуалы Сибири", проходил с 30 апреля по 5 мая в "Титов-Арене".