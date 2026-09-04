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Тульские новости

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Кабан продолжает гулять по Платоновскому парку в Туле

Кабан продолжает гулять по Платоновскому парку в Туле

Туляки просят администрацию города убрать животное, так как оно пугает детей.Очевидцы в социальных сетях продолжают делиться кадрами, на которых по Платоновскому парку гуляет кабан.

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