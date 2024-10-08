В Крыму из-за пожара на нефтебазе эвакуировали более тысячи местных жителей

В Феодосии более тысячи жителей эвакуировали из-за пожара на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко «Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС – в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, – была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», – сказал Ткаченко.
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