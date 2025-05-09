Травяной настой: каких фестивалей на открытом воздухе ждать летом

Наступает теплый сезон, а вместе с ним и пора фестивалей на открытом воздухе. Бесконечные шоу и самая разная музыка, фильмы, арт-объекты и мастер-классы на российских фестивалях в формате open-air давно завоевали популярность у любителей событийного паломничества.