Студенты Уссурийска вышли в финал всероссийского интеллектуального турнира "Лига Знаний"

Команда Уссурийского агропромышленного колледжа стала победителем регионального этапа масштабного интеллектуального турнира страны "Лига Знаний: школы и колледжи", который прошел на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Команда Уссурийского агропромышленного колледжа стала победителем регионального этапа масштабного интеллектуального турнира страны "Лига Знаний: школы и колледжи", который прошел на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Свежие комментарии