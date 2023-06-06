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Студенты Уссурийска вышли в финал всероссийского интеллектуального турнира "Лига Знаний"

Студенты Уссурийска вышли в финал всероссийского интеллектуального турнира "Лига Знаний"

Команда Уссурийского агропромышленного колледжа стала победителем регионального этапа масштабного интеллектуального турнира страны "Лига Знаний: школы и колледжи", который прошел на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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