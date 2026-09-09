В Мордовии возбудили уголовное дело после смерти пациентки в частной клинике

В Мордовии возбудили уголовное дело после смерти пациентки, проходившей лечение в частной клинике Следственное управление СК России по Республике Мордовия возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти 36-летней жительницы Саранска.
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