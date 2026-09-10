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Царьград

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Инфекционист Румянцев рассказал об опасных симптомах нового уханьского вируса

Инфекционист Румянцев рассказал об опасных симптомах нового уханьского вируса

Клещи переносят новый вирус из Китая: учёные выяснили, когда инфекция становится опасной.Китайские учёные обнаружили новый вирус, который передаётся человеку через клещей и в большинстве изученных случаев вызывает заболевание, похожее на грипп.

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