Инфекционист Румянцев рассказал об опасных симптомах нового уханьского вируса

Клещи переносят новый вирус из Китая: учёные выяснили, когда инфекция становится опасной.Китайские учёные обнаружили новый вирус, который передаётся человеку через клещей и в большинстве изученных случаев вызывает заболевание, похожее на грипп.
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