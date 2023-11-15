Армения выступила за сотрудничество с ЕС в области обороны

МИД Армении в среду, 15 ноября, по итогами второго заседания высокого уровня «диалога Армения-ЕС» по вопросам политики и безопасности под руководством замглавы МИД Армении Ваана Костаняна и политического директора Европейской службы внешних связей Энрике Мора заявило, что Ереван и ЕС готовы расширить политический диалог и сотрудничество в области политики безопасности и обороны, – сообщают СМИ.