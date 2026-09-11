Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф

Президент России Владимир Путина и глава Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф проводят встречу на полях саммита организации.
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Хорошо смотрятся!!!
Была бы отличная семейная пара!!!!!!!!!!!😋