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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ковентри» впервые за 107 лет проиграл первые 4 матча в чемпионате. У команды Лэмпарда нет забитых и 10 пропущенных голов в АПЛ

«Ковентри» крайне неудачно начал сезон. Команда Фрэнка Лэмпарда сегодня потерпела четвертое поражение подряд в АПЛ – от « Брайтона » (0:5).

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