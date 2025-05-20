Что такое протеин и для чего он нужен организму?

В наши дни белок стал незаменимой частью жизни многих людей. В супермаркетах продаются батончики, пирожные и йогурты с высоким содержанием белка, а в спортзалах для набора веса используют протеиновые коктейли.
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