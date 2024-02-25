А кому теперь нужны эти чемоданы без ручки?

Еще этих дебилок нам не хватало, они злее мужиков на порядок, хуже фашистов. И опять наше русское милосердие, вообще бы в плен не брать, а уничтожать на месте.

Владимир Бондаренко

Ну зачем сразу вот так. Что снега не намело в Сибири? Значит пусть они с севера привезут, а потом увезут обратно. И при деле и работают.У меня так комбат делал - провинившиеся сегодня - 500 кирпичей перенести и уложить там! Провинившие завтра - 500 кирпичей перенести и уложить тут! А еще дороги надо строить и вторую нитку железки тянуть на дальний восток. А вы сразу растрелять. Нельзя же так.