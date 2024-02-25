Посмотрите пожалуйста, - новое поступление. - Девицы - красавицы. - А как романтично все начиналось! - Бессмысленно здравому человеку рассуждать на тему, как такое могло получиться, ибо все, что в той стороне случается вызывает сплошные вопросы и недоумения.
А кому теперь нужны эти чемоданы без ручки?
Комментарии
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Сергей С
нам не важно ,что говорят,нам важно что делают ))
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13 час.
Татьяна Собколова
Еще этих дебилок нам не хватало, они злее мужиков на порядок, хуже фашистов. И опять наше русское милосердие, вообще бы в плен не брать, а уничтожать на месте.
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12 час.
Владимир Бондаренко
Ну зачем сразу вот так. Что снега не намело в Сибири? Значит пусть они с севера привезут, а потом увезут обратно. И при деле и работают.У меня так комбат делал - провинившиеся сегодня - 500 кирпичей перенести и уложить там! Провинившие завтра - 500 кирпичей перенести и уложить тут! А еще дороги надо строить и вторую нитку железки тянуть на дальний восток. А вы сразу растрелять. Нельзя же так.
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11 час.
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