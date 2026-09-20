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Царьград

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Пожары накрыли Киев дымом: повреждены объекты инфраструктуры

Пожары накрыли Киев дымом: повреждены объекты инфраструктуры

Киев окутан дымом от пожаров в области. Жителям рекомендовали закрыть окна и сократить выходы на улицу.

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