Плати компенсацию или ходи пешком: законопроект для участников ДТП

Законопроект уже представлен на рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы считают, что некоторые виновники аварий используют пробелы в законодательстве и избегают уплаты компенсаций, продолжая при этом водить машину.
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