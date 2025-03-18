Путин отметил важность возможности круглогодично пользоваться Северным морским путем

Президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам Международного арктического форума (МАФ) в Мурманске отметил важность организации круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии