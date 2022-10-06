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Сельхозпроизводители России: на гужевую тягу переходить не собираемся

Сельхозпроизводители России: на гужевую тягу переходить не собираемся

Российские производители сельскохозяйственной продукции рассказали о возможностях в части закупки техники, которые перед ними открывает формат БРИКС, и о проблемах, с которыми они столкнулись в данном контексте после введения антироссийских санкций.

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