Сельхозпроизводители России: на гужевую тягу переходить не собираемся

Российские производители сельскохозяйственной продукции рассказали о возможностях в части закупки техники, которые перед ними открывает формат БРИКС, и о проблемах, с которыми они столкнулись в данном контексте после введения антироссийских санкций.
Российские производители сельскохозяйственной продукции рассказали о возможностях в части закупки техники, которые перед ними открывает формат БРИКС, и о проблемах, с которыми они столкнулись в данном контексте после введения антироссийских санкций.
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