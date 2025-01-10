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ГД просит ограничить вылов и продажу рыбы из Азовского и Черного морей

ГД просит ограничить вылов и продажу рыбы из Азовского и Черного морей

Депутаты Госдумы обратились к главам Минприроды и Минсельхоза с предложением ограничить вылов и реализацию рыбы и морепродуктов, добытых в Азовском и Черном морях после крушения нефтетанкеров и разлива мазута.

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