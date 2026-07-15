Россиянам рассказали, какую опасность могут представлять нейросети

При работе с нейросетями не следует загружать в них личные данные и фото документов, так как впоследствии пользователь уже не может контролировать, где и сколько будет храниться предоставленная информация, как она будет использоваться, рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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