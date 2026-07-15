Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Россиянам рассказали, какую опасность могут представлять нейросети

Россиянам рассказали, какую опасность могут представлять нейросети

При работе с нейросетями не следует загружать в них личные данные и фото документов, так как впоследствии пользователь уже не может контролировать, где и сколько будет храниться предоставленная информация, как она будет использоваться, рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии