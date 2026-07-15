Россиянам рассказали, какую опасность могут представлять нейросети

При работе с нейросетями не следует загружать в них личные данные и фото документов, так как впоследствии пользователь уже не может контролировать, где и сколько будет храниться предоставленная информация, как она будет использоваться, рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.