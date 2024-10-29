Бритни Спирс приспустила трусы перед камерой

Американская поп-певица, актриса и танцовщица Бритни Спирс показала фанатам откровенные видео. Соответствующие посты появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 41,9 миллиона подписчиков.