На улице Генерала Глаголева вспомним о Бернарде Шоу

В библиотеке № 235 в четверг 16 июля пройдет литературная программа «Бернард Шоу: человек-театр», посвященная 170-летию со дня рождения драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе и первого обладателя «Оскара» за киносценарий.