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Царьград

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  • Алексей Мельник
    Их (румын и поляков) надо предупредить, что бить будем не как на Украине высокоточным оружием, а "по площадям" . Чтоб...МИД: Вылеты F-16 ...
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ООН требует у бывшего замгенсека-украинца $63 млн компенсации: Погорел на инвестициях

ООН требует у бывшего замгенсека-украинца $63 млн компенсации: Погорел на инвестициях

У Организации Объединённых наций большие претензии к Виталию Ваншельбойму.Появились сообщения о том, что ООН требует у бывшего заместителя генсекретаря организации Виталия Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов.

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