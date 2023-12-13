ООН требует у бывшего замгенсека-украинца $63 млн компенсации: Погорел на инвестициях

У Организации Объединённых наций большие претензии к Виталию Ваншельбойму.Появились сообщения о том, что ООН требует у бывшего заместителя генсекретаря организации Виталия Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов.
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