В день 225-летия Пушкина Путин посетил Царскосельский лицей

Путин осмотрел экспозицию музея царскосельского лицея, где Пушкин учился с 1811 по 1817 год. В прошлом году президент поддержал идею возродить учебное заведениеВладимир Путин в музее Царскосельского лицея (Фото: сайт президента России) Президент Владимир Путин посетил государственный музей-заповедник «Царское Село» под Санкт-Петербургом, сообщили в Кремле.