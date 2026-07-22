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Царьград

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Jeland анонсировал выход нового кроссовера J6 с полным приводом

Jeland анонсировал выход нового кроссовера J6 с полным приводом

Jeland выводит на рынок новую полноприводную версию кроссовера J6. Автомобиль оснащен мощным 1,6-литровым турбированным двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач, предлагая шесть режимов движения.

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