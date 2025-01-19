На Кубани задержали троих мошенников, прописавших в «резиновых» квартирах более 2 тысяч мигрантов

На Кубани задержали троих мошенников, прописавших в «резиновых» квартирах более 2 тысяч мигрантовСиловики на Кубани опубликовали кадры задержания организаторов канала незаконной миграции в Краснодарском крае.
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