Дружба двух лосей попала в фотоловушку под Новосибирском

Лоси – не стайные животные. В природе большую часть времени ведут одиночный образ жизни, а в группы собираются только во время брачного периода, который приходится на осень, или при наличии обильного источника пищи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии