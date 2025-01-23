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Вечерний Новосибирск

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Дружба двух лосей попала в фотоловушку под Новосибирском

Дружба двух лосей попала в фотоловушку под Новосибирском

Лоси – не стайные животные. В природе большую часть времени ведут одиночный образ жизни, а в группы собираются только во время брачного периода, который приходится на осень, или при наличии обильного источника пищи.

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