В Саратове с поезда Тюмень — Адлер доставили в больницу более 100 детей

Более 100 детей, которые возвращались домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер из-за повышения температуры у одного из них, детали приводит в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
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