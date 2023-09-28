БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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К кому прилетит «письмо несчастья»: На рынке почтовых услуг вспыхнула нешуточная война

К кому прилетит «письмо несчастья»: На рынке почтовых услуг вспыхнула нешуточная война

Экономические парадоксы — обороты почты растут, а денег становится всё меньше Иван Рыбин Фото: Денис Дмитриев/ТАСС Дайте денег, и побольше, побольше — руководство «Почты России» не оставляет попыток присосаться к частному бизнесу, не имеющему никакого касательства к данной структуре.

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