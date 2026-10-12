«Газпром переработка» развивает новые форматы социальной адаптации особенных детей в Астрахани

24 сентября в Астраханском доме творчества состоялось мероприятие в рамках социокультурного проекта компании «Газпром переработка» «Палитра голосов».
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