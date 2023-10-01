В Астраханской области поймали группу иностранцев, незаконно пересекавших пешком границу

Пятеро человек были задержаны юго-восточнее села Малый Арал. Красноярский районный суд вынес реальный приговор группе иностранцев, которые были арестованы за незаконное пересечение государственной границы.
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