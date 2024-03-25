Сотрудники МЧС напомнили жителям Химок о мерах пожарной безопасности

Сотрудники МЧС провели с жителями Химок профилактическую беседу о мерах пожарной безопасности. Пожарные рассказали о важности установки современных систем предупреждения возгораний и правилах обращения с огнем, а также напомнили номера телефонов экстренных служб.
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