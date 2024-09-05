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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушаков о Соболеве: «Я бы в «Зенит» никогда не перешел, я им три раза отказывал. Это его жизнь, его судьба» 

«Болельщики «Спартака» любили Соболева, называли легендой. Но он решил покинуть столичный клуб и перебраться в Санкт-Петербург.

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